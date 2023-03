Streit am Strand: Sylter Polizei sucht Zeugen

In Kampen auf der Insel Sylt (Kreis Nordfriesland) sind am Donnerstag um kurz nach Mitternacht zwei Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Die beiden Männern im Alter von 33 und 37 Jahren wurden von den Beamten stark alkoholisiert und verletzt am Hauptstrandübergang angetroffen, so Polizeiinformationen von Donnerstag. Beide Männer wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren zwei weitere, unbekannte Männer an der Auseinandersetzung beteiligt, die jedoch flüchten konnten. Die Ermittlungen zu möglichen Hintergründen der Auseinandersetzung und den Unbekannten dauern an.