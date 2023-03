Geburtskliniken bekommen 4,1 Millionen Euro vom Bund

Die Geburtskliniken in Schleswig-Holstein erhalten in den nächsten Tagen finanzielle Hilfen des Bundes in Höhe von insgesamt rund 4,1 Millionen Euro. Darüber informierte Gesundheitsstaatssekretär Oliver Grundei am Mittwoch den Sozialausschuss des Landtags, wie das Ressort mitteilte. Der Bund stellt für die nächsten zwei Jahre zusätzliche Mittel bereit, um die Geburtshilfe unabhängig vom Fallpauschalensystem abzusichern. Dem Ministerium zufolge werden alle 17 Geburtshilfe-Standorte in Schleswig-Holstein davon profitieren. Die Aufteilung wird nach verschiedenen Kriterien vorgenommen.