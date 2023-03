Hamburger Frühlingsdom startet mit neuen Attraktionen

Mit neuen Attraktionen startet am Freitag der Hamburger Frühlingsdom. Das insgesamt 30-tägige Volksfest auf dem Heiligengeistfeld beherbergt in diesem Jahr 250 Geschäfte, darunter wieder Achterbahnen und eine Geisterbahn, wie die Behörde für Wirtschaft und Innovation am Mittwoch mitteilte.