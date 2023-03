Zahnärzte sorgen sich um wirtschaftliche Zukunft der Praxen

Zahnarzt steht an einem Fenster eines Hauses geschrieben, in dem sich eine Zahnarztpraxis befindet.

Viele Zahnärzte in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch ihre Praxen für zwei Stunden geschlossen und bei einer Veranstaltung in Rendsburg auf Zukunftssorgen aufmerksam gemacht. Das Finanzstabilisierungsgesetz in der gesetzlichen Krankenversicherung gefährde die Patientenversorgung und die wirtschaftliche Entwicklung der Praxen, teilte die Zahnärzteschaft des Landes mit.