Towers erreichen Eurocup-Achtelfinale

Knapp gewonnen ist auch ein Sieg: Und der umkämpfte 89:87 (44:45)-Erfolg der Veolia Towers Hamburg gegen den italienischen Vertreter Trient am Dienstagabend im Eurocup war ein besonders wichtiger für den Club. Während die Hanseaten in der Basketball-Bundesliga im unteren Tabellendrittel feststecken, stehen sie in dem europäischen Wettbewerb einen Spieltag vor Abschluss der Hauptrunde sicher auf dem achten Rang der B-Gruppe und damit wie schon im Vorjahr im Playoff-Achtelfinale.