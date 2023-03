Plädoyers im Prozess um tödliche Schüsse in Villa erwartet

Im erneuten Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Villa in Lübeck soll voraussichtlich am Mittwoch ein Urteil gesprochen werden. Dem 57 Jahre alte Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen. Der ehemalige Schießausbilder der Bundeswehr hatte Ende 2020 einen 38 Jahre alten flüchtenden Einbrecher erschossen. Das Urteil hatte der Bundesgerichtshof (BGH) im Mai 2022 auf Antrag des Angeklagten aufgehoben und an eine andere Kammer des Landgerichts zur erneuten Verhandlung zurück verwiesen.