Grünland-Bauern fordern angemessenen Milchpreis

Zur Agrarministerkonferenz in dieser Woche in Büsum haben Landwirte dem schleswig-holsteinischen Ressortchef Werner Schwarz (CDU) Forderungen nach einem fairen Milchpreis mit auf den Weg gegeben. Branchenvertreter demonstrierten am Dienstag am Ministerium speziell für die Belange der Weidetierhalter. „Für unsere Höfe und unsere Kühe möchten wir Grünland-Bauern und -bäuerinnen genauso wie die Ackerbauern eine faire Chance haben, Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen, die dann auch honoriert werden“, sagte Kirsten Wosnitza von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die mit dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) die Aktion ausrichtete.