Die Zahl der Auszubildenden ist in Hamburg deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2022 haben rund 17.370 junge Menschen eine Ausbildung begonnen. Das sind 10,5 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Dies teilte die Behörde für Schule und Berufsbildung am Dienstag mit. Aus der aktuellen Schulstatistik der Hamburger Berufsschulen gehe somit hervor, dass sich der Ausbildungsmarkt von dem starken Einbruch während der Corona-Pandemie noch nicht erholt habe, hieß es.

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer.

Schulen Ausbildungsmarkt in Hamburg hat sich noch nicht erholt

Am deutlichsten sei der Rückgang mit 11 Prozent bei den klassischen dualen Berufsausbildungen in einem Betrieb. Als Grund für die rückläufigen Zahlen vermutet die Behörde, dass im Vergleich zum Jahr 2019 weniger Azubis aus anderen Bundesländern eine Ausbildung in Hamburg begonnen haben.

Hingegen sei die Zahl der Hamburger Schüler, die direkt nach dem Abschluss eine Ausbildung anfangen, sogar um 4,6 Prozent gestiegen. Hoch ist laut den Angaben auch die Zahl der Azubis für den Beruf der Medizinischen Fachangestellten. Diese sei um 20 Prozent im Vergleich zu 2019 angestiegen.

