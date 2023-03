Nord-Grüne beraten über Böllerverbot, Schülerticket und Wahl

Die schleswig-holsteinischen Grünen wollen vor der Kommunalwahl am 14. Mai auf einem Parteitag in Neumünster am Wochenende über eine kommunale Wärmewende debattieren. „Wir erwarten schon, dass es Klimakonzepte vor Ort gibt“, sagte die Landesvorsitzende Anke Erdmann am Montag. Gleich drei Anträge beschäftigen sich mit einem Bildungsticket. Die Grüne Jugend fordert ein bundesweites Bildungsticket für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Zur Diskussion stehen aber auch eine Variante für 19 Euro und auch kostenlose Mitfahrten von Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden.