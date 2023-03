Streiks bei Stadtreinigung, Hafenverwaltung und Kindergärten

Mit weiteren Warnstreiks soll der Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöht werden. Am Montag demonstrierten unter anderem Mitarbeiter der Stadtreinigung und der Elbkindergärten.

Hamburg (dpa/lno). Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Montag in Hamburg ihre Warnstreiks fortgesetzt. Diesmal gingen Mitarbeiter von Stadtreinigung, der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority und Elbkindergärten auf die Straße. Nach einem Demonstrationszug durch die Innenstadt gab es eine Abschlusskundgebung auf dem Gänsemarkt, bei der nach Gewerkschaftsangaben rund 500 Menschen teilnahmen. Hintergrund sind die zurzeit laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

„Wir fordern von der Arbeitgeberseite das sofortige Ende ihrer Blockadehaltung. Die Quittung für die zweifelhafte Taktik, nicht verhandelbare Angebote vorzulegen, bekommen sie überall im Land, auch hier in Hamburg. Unsere Geduld ist erschöpft“, sagte Volker Geyer vom Beamtenbund dbb. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hätten Deutschland in den vergangenen drei Jahren durch sich verschärfende Krisen geführt. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Kolleginnen und Kollegen dafür eine ordentliche und faire Lohnerhöhung erhalten.“

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg