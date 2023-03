„Gorch Fock“ vor 175. Auslandsreise

Die Crew des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ will am Montag (10.00 Uhr) von Kiel aus zu ihrer 175. Auslandsreise starten. Nach Angaben der Marine werden in den kommenden Monaten insgesamt rund 250 Offiziersanwärter und -anwärterinnen in drei Törns erste Erfahrungen an Bord des Großseglers sammeln. Später soll es für sie an die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München gehen. Auch Kadetten aus Korea, Kolumbien, Malaysia, Frankreich, Togo, Kamerun, Benin und Senegal sind während der Reise an Bord.