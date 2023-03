Der THW Kiel hat im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Sonntag gab es für die Norddeutschen bei der MT Melsungen einen 23:19 (14:9)-Sieg. Bester Werfer des Rekordmeisters war Eric Johansson mit sieben Toren. Für die Nordhessen erzielten Aidenas Malasinskas und Elvar Jonsson je drei Treffer. In der Tabelle bleibt die Mannschaft von Trainer Filip Jicha mit 36:8 Punkte auf Rang drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin beträgt weiter nur einen Minuspunkt.

Handball Bundesliga Kiels Handballer feiern 23:19-Auswärtssieg in Melsungen

Der THW fand vor den 4500 Zuschauern in der Rothenbach-Halle sofort in die Partie und setzte sich trotz einiger überhasteter Würfe des Schweden Johansson schnell ab. Nach dem 4:2 in der achten Spielminute ging es über 10:6 (18.) auf 14:8 (24.). Nach dem Treffer von Kreisläufer Patrick Wiencek zur Sechs-Tore-Führung nahm MT-Trainer Roberto Parrondo schon die zweite Auszeit, um das Spiel seiner Mannschaft neu zu ordnen.

An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch nach der Pause nichts. Die Nordhessen, die die fünfte Pleite in Serie kassierten, konnten sich bei ihren Torhütern Adam Morawski und Nebojsa Simic bedanken, dass sich die Niederlage noch in einem einigermaßen erträglichen Rahmen bewegte.

Am Samstag hatte es die SG Flensburg-Handewitt verpasst, sich dichter an die Tabellenspitze heranzuarbeiten. Nach dem leistungsgerechten 27:27 bei Frisch Auf Göppingen bleiben die Norddeutschen mit 33:11 Punkten Tabellen-Fünfter.

