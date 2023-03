St. Pauli stellt in Sandhausen Clubrekord auf

Mit dem beeindruckenden achten Sieg in Serie hat der FC St. Pauli einen Vereinsrekord aufgestellt und die Abstiegssorgen des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Die Hamburger gewannen am Sonntag beim Schlusslicht auch in der Höhe verdient mit 5:0 (4:0) und kletterten auf den fünften Platz in der Tabelle.