Zwei Verletzte und 60.000 Euro Schaden bei Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zwei 79 und 82 Jahre alte Mieter verletzt worden. Außerdem entstand laut Polizeiinformationen von Sonntag ein Sachschaden von 60.000 Euro. Die Einsatzkräfte wurden am Freitag zu dem Gebäude gerufen und konnten vor Ort dichten Rauch im Treppenhaus feststellen. Zahlreiche Bewohner hatten zu dem Zeitpunkt das Haus bereits verlassen. Zwei Mieter im Alter von 79 und 82 Jahren mussten aufgrund von Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude bleibt trotz des Brandes und der Löscharbeiten laut Informationen der Polizei größtenteils bewohnbar.