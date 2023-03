Kirchen gedenken der Opfer des Amoklaufs bei Zeugen Jehovas

Eineinhalb Wochen nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Toten ist für heute (17.00 Uhr) eine ökumenische Gedenkveranstaltung in Hamburg geplant. In der Hauptkirche St. Petri gehe es dabei darum, der Trauer einen Raum zu geben, Trost und Fürsorge zu spenden. Das Angebot gelte vor allem für die vielen Einsatzkräfte, die am Donnerstag und Freitag im Einsatz waren sowie für die Nachbarschaft rund um den Tatort, sagte ein Sprecher. Das Gedenken solle und könne keine Trauerfeier der Zeugen Jehovas ersetzen.