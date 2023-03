FDP berät auf Parteitag über Kommunalwahl im Mai

Die FDP will am Samstag in Neumünster über Ziele und Schwerpunkte für die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai beraten. Als Gastredner erwarten die 200 Delegierten Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Thema auf dem Parteitag sind das passive Wahlrecht ab 16 Jahren und eine Stärkung des Rede- und Fragerechts von Einwohnerinnen und Einwohnern in öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung, des Kreistags und in Ausschüssen. In einem Leitantrag sprechen sich die Liberalen für eine jährliche Senkung des Beitragsdeckels für Krippen- und Kita-Plätze um zehn Prozent und die endgültige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge per Landesgesetz aus.