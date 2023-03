Macheten-Überfall: Polizei ermittelt weitere Tatverdächtige

Knapp eine Woche nach einem bewaffneten Überfall mit einer Machete in Grömitz im Kreis Ostholstein hat die Polizei am Freitag zwei weitere Tatverdächtige ermittelt. Es handele sich um einen 23-Jährigen und einen 33-Jährigen, beide aus dem Kreis Ostholstein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie seien vorübergehend festgenommen, aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden, hieß es.