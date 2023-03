FC St. Pauli bestreitet Testspiel gegen Hannover 96

Die beiden Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Hannover 96 bestreiten in der anstehenden Länderspiel-Pause ein Testspiel gegeneinander. Die beiden Teams treffen am kommenden Freitag (24. März/13.00 Uhr) aufeinander, wie die Vereine mitteilten. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt. Den Spielort nannten die Clubs am Freitag nicht. In der Zweitliga-Hinrunde hatten sich Hannover 96 und die Hamburger 2:2 getrennt, in der Rückrunde gab es am 5. Februar ein 2:0 für den FC St. Pauli am Millerntor.