Falsche Polizisten betrügen 90-Jährige in Kiel

Mehrere Personen haben sich in Kiel als Polizeibeamte ausgegeben und von einer 90-Jährigen Geld erbeutet. Die Polizei sprach von einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Betrüger hatten die Seniorin am Dienstag angerufen und sie wegen einer vermeintlichen Gefahr gedrängt, ihr Geld bei ihnen in Sicherheit zu bringen. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, hatte eine Frau sich am Telefon als Polizeibeamtin vorgestellt, das Gespräch dann an einen angeblichen Oberstaatsanwalt übergeben. Ein falscher verdeckter Ermittler habe anschließend die Seniorin Zuhause besucht. Auf die eindringlichen Warnungen hin, dass ein Verbrecher versuche, an ihr Bargeld zu gelangen, habe die 90-Jährige dort dann den Geldbetrag übergeben.