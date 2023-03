19-Jähriger nach Raub schwer verletzt

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Raubüberfall in Leck (Kreis Nordfriesland). Am 8. März schlugen zwei maskierte Unbekannte einen 19-Jährigen mit einem Faustschlag zu Boden und raubten seinen Rucksack, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der junge Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.