SPD und SSW wollen Bildungskosten der Eltern senken

SPD und SSW haben von der Landesregierung eine Senkung der schulischen Bildungskosten für Eltern gefordert. „Keinesfalls darf die Teilnahme eines Kindes am Schulessen am Geld scheitern“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat am Freitag. Für den schulischen Ganztag seien Kostendeckel notwendig.