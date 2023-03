Hamburger Stadtpark Open Air holt 2023 große Musikstars

Hamburg. Das Hamburger Stadtpark Open Air hat in den vergangenen Jahren immer wieder musikalische Stars in die Hansestadt gelockt. Auch 2023 stehen zwischen Mai und September viele namhafte internationale Künstler auf dem Programm. So werden unter anderem The Black Keys, Ava Max, Hollywood Vampires, Jack Johnson, OneRepublic, Mike + The Mechanics und die Rock-Klassiker Deep Purple erwartet.

Aber auch bei den deutschen Acts kann sich das Line-Up des Open-Airs sehen lassen. Auftreten werden unter anderem Tocotronic, Johannes Oerding, Philipp Poisel, Revolverheld, Silbermond, In Extremo, Nena und natürlich auch Lotto King Karl. Der Musiker und seine Band gehören seit Jahren traditionell zum Programm. Auch Helge Schneider gibt sich erneut die Ehre. Zudem wird Olli Dittrich als „Dittsche“ auf der Bühne stehen.

Das Stadtpark Open Air gilt als eine der schönsten und grünsten Freiluftbühnen. Die Konzertbesucherinnen und - besucher stehen dabei in einem grasbewachsenen, ansteigenden Rondell, das von vier Meter hohen Buchenhecken umschlossen ist. Das Stadtpark Open Air gibt es seit mehr als 40 Jahren. In dem grünen Rund haben bis 4000 Menschen Platz.

