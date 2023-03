Funke bringt Kinderbuch „Das grüne Königreich“ heraus

Das neue Kinderbuch von Bestseller-Autorin Cornelia Funke (64) dreht sich um ein einsames Mädchen, das durch Briefe eines blinden Mädchens nicht nur die spannende Pflanzenwelt, sondern auch die Nachbarschaft entdeckt. „Das grüne Königreich“ soll Mitte April erscheinen, wie der Dressler-Verlag am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das für Kinder ab zehn Jahren empfohlene Buch hat Funke in Zusammenarbeit mit der Kräuterkundlerin Tammi Hartung geschrieben. Es erzählt von der Kraft der Natur und der Magie der Pflanzen. Das Buch ist den Angaben zufolge das erste realistische Kinderbuch Funkes seit „Die Wilden Hühner“.