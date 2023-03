VHH vergibt Großauftrag für 350 E-Busse

Mit der Order von 350 neuen Fahrzeugen wollen die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) ihre E-Bus-Flotte in den kommenden Jahren mehr als vervierfachen. Im Rahmen der bislang größten Ausschreibung in der Firmengeschichte hätten die Hersteller MAN Truck & Bus und Daimler Buses den Zuschlag erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bei MAN werden die VHH demnach bis zu 100 Busse des Typs Lion’s City 12 E ordern. Bei Daimler Buses bestehe eine Option auf insgesamt 250 Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz eCitaro. Angaben zum finanziellen Umfang des Geschäfts wurden nicht gemacht.