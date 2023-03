Puccinis „Il trittico“ als Porträt einer Schauspielerin

Beim zweiten Videovorspann ruft jemand: „Wir sind hier in der Oper!“ Nicht jedem gefällt am Mittwochabend, wie Axel Ranisch an der Staatsoper Hamburg Puccinis Oper „Il trittico“ auf die Bühne bringt: Zusätzlich zu den drei Einaktern erzählt er auf einer zweiten Ebene mithilfe von Videoeinspielungen von der - fiktiven - Schauspielerin Chiara de Tanti, die sich mit 43 Jahren das Leben nahm. Aus der Perspektive dieser Rahmenhandlung sind die drei Kurzopern Filme. Sie werden zwar live auf der Bühne gespielt, doch stellt Ranisch ihnen jeweils Videos voran, in denen sich „Weggefährten“ an de Tanti erinnern. Zugleich sollen die drei Opern Stationen von de Tantis Leben abbilden.