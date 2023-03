Ökumenisches Gedenken für Opfer des Amoklaufs in St. Petri

Zehn Tage nach der Amoktat bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg soll der Opfer am Sonntag in der Hauptkirche St. Petri gedacht werden. Bei dem ökumenischen Gedenken gehe es darum, „der Trauer einen Raum zu geben, Trost und Fürsorge zu spenden“, teilten die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland und das Erzbistum Hamburg am Mittwoch mit, die die Veranstaltung gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen organisieren. Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sei zu dem Gottesdienst eingeladen worden.