Auto in Husum gesprengt

In Husum haben unbekannte Täter am Wochenende ein Auto gesprengt. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag im Ortsteil Kielsburg, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Auto war in einem Carport auf einem Privatgrundstück geparkt. Die Täter verwendeten den Angaben zufolge einen Sprengkörper. Das Auto sei durch die Explosion komplett zerstört wurden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts.