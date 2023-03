Heerwagen über St. Pauli: „Platz drei muss das Ziel sein“

Der langjährige Torhüter Philipp Heerwagen traut seinem Ex-Club FC St. Pauli in dieser Saison noch den Bundesliga-Aufstieg zu. „Platz drei muss das nächste Ziel sein. Du kannst jetzt nur noch um den Aufstieg kämpfen. An diesem Ziel sollte jeder arbeiten, solange es rechnerisch möglich ist“, sagte der 39-Jährige dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch).

St. Paulis Torwart Philipp Heerwagen schaut in die Kamera des Fotografen.

Die Hamburger sind dank ihrer erfolgreichen Serie von sieben Siegen nacheinander der beste Club in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der Hinrunde waren sie noch in großer Abstiegsgefahr. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler trennen derzeit neun Punkte vom Relegationsplatz. Zehn Partien verbleiben in dieser Saison noch.

„Diese Serie ist einfach genial. Da schlägt mein Fanherz höher“, sagte Heerwagen und fügte hinzu: „Über den Klassenverbleib muss man gar nicht mehr reden.“ Der Torwart wurde im Januar 2012 für ein halbes Jahr vom VfL Bochum an den Kiez-Club ausgeliehen. Zwischen September 2013 und August 2018 spielte der Torhüter dann fest für den FC St. Pauli.

