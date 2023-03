Finanzsenator Dressel wirbt auf Immobilienmesse in Cannes für Hamburg

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat auf der Immobilienmesse MIPIM im französischen Cannes gemeinsam mit 23 Unternehmen für die Hansestadt geworben. Ziel sei es, neue Geschäfte zu erschließen und wichtige internationale Akteure und Investoren zu treffen, teilte die Finanzbehörde am Mittwoch in Hamburg mit. Auch der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) präsentiert sich demzufolge in Cannes.