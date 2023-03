Storchendame in Gülle gelandet

Ein Storchenweibchen muss nach der Landung in einem Güllebecken eines Landwirts in Bokholt-Hanredder (Kreis Pinneberg) gereinigt werden. Das teilte das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Sparrieshoop mit. Gülle sei aber leicht zu entfernen, sagte Stationsleiter Christian Erdmann. Der Weißstorch sei durch die Reise aus dem Süden sehr dünn und werde nun erstmal durchgefüttert, hieß es. In einigen Tagen werde die Storchendame gewaschen und nach ihrem Unfall am Montag schnell wieder in die Freiheit entlassen.