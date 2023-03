Schleswig-Flensburg Autofahrer nach Sturz in Fluss nur leicht verletzt

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Auto in den Fluss Sorge gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der B202 bei Meggerdorf im Kreis Schleswig-Flensburg, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer durchbrach demnach aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto ein Brückengeländer, stürzte in den Fluss und entfernte sich daraufhin vom Unfallort.