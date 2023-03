IfW Kiel: Konjunkturaussichten besser als zuletzt

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich nach einer Prognose des IfW leicht aufgehellt. Die Forscher erwarten in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprognose des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) hervorgeht. Das wären 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Winterprognose angenommen. Für 2024 erwartetet das IfW Kiel jetzt ein Wachstum von 1,4 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte).