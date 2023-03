Fahrer stirbt auf A25 in seinem Auto

Ein 39-Jähriger ist auf der Autobahn 25 in Hamburg in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und dabei ums Leben gekommen. Sein 21 Jahre alter Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwoch mitteilte. Die beiden Männer seien in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge verunglückt. Der Wagen kam auf den Leitplanken bei der Anschlussstelle Nettelnburg in Fahrtrichtung Westen zum Stehen. Einsatzkräfte konnten den 39-Jährigen nur noch tot aus dem Auto bergen. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.