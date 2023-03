Staatsoper bringt Puccinis Opernabend „Il trittico“ heraus

An der Staatsoper Hamburg hat heute Giacomo Puccinis „Il trittico“ Premiere - bedingt durch Warnstreiks im öffentlichen Dienst drei Tage später als geplant. Puccini hat zu diesem „Triptychon“ drei Kurzopern zusammengefasst: „Il tabarro“ handelt von tödlicher Eifersucht, während in „Suor Angelica“ eine adlige Nonne ihr Kind beweint und in „Gianni Schicchi“ eine Reihe von Erbschleichern sich gegenseitig auszutricksen versucht. In den Hauptrollen sind die Sopranistin Elena Guseva und der Bariton Roberto Frontali zu erleben. Regie führt Axel Ranisch, am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters steht Giampaolo Bisanti.