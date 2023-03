Etwa zehnköpfige Gruppe attackiert 21-Jährigen in Heide

Ein 21 Jahre alter Mann ist in Heide von einer Gruppe unbekannter Täter attackiert worden. Die Tat ereignete sich bereits am 4. März, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 21-Jährige sei an einer Bushaltestelle von einer Gruppe von etwa zehn Personen angegriffen und verletzt worden. Er erlitt Rippenbrüche und ein gebrochenes Nasenbein. Die Ursache für den Angriff war zunächst unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Opfer habe angegeben, die Täter nicht gekannt zu haben.