Rabe warnt vor langwierigen Diskussionen bei Bildungsgipfel

Hamburg (dpa/lno). Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe hat vor langwierigen Diskussionen und wenig Fortschritt beim Bildungsgipfel in Berlin gewarnt. „Es wäre schlimm, wenn Bund, Länder und Kommunen wieder nur um Kompetenzen rangeln würden“, sagte der Sprecher der SPD-Bildungsministerinnen und Bildungsminister am Dienstag. Im Koalitionsvertrag der Berliner Ampel seien gute Programme vereinbart, um gerade Schülern aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Familien Rückenwind zu geben. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sollte sich jetzt mit Ländern und Kommunen an die Arbeit machen, um diese guten Programme möglichst schnell umzusetzen, sagte Rabe.

Der Streit darüber, wer in Bildungsfragen mehr zu sagen haben sollte, sei verschwendete Zeit. „Mehrheiten für eine nötige Grundgesetzänderung gibt es seit 70 Jahren nicht“, sagte Rabe. „Die ständigen Grundsatzdiskussionen über Sinn und Unsinn des Föderalismus mögen für akademische Seminare spannend sein, sie blockieren aber die tatsächlich jederzeit auch unter den bestehenden Rahmenbedingungen möglichen Verbesserungen für Schulen und ihre Schülerinnen und Schüler.“

In Berlin kommen am Dienstag Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu einem Bildungsgipfel zusammen. Bei der Konferenz soll es um grundsätzliche Probleme in der Bildungspolitik gehen. Die Veranstaltung steht allerdings vorab bereits in der Kritik. Nicht nur Oppositionspolitiker erwarten sich nicht viel davon.

