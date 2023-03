Prozess wird fortgesetzt: Messerangriff am Hauptbahnhof

Ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerstecher am Hamburger Hauptbahnhof könnte am Dienstag (14.30 Uhr) in die Schlussphase gehen. Die Große Strafkammer am Landgericht müsse noch über einen Antrag entscheiden, dann könnte mit den Plädoyers begonnen werden, teilte die Gerichtspressestelle mit. Dem 33 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Türke soll am 13. März vergangenen Jahres mit einem Mann am Hauptbahnhof in Streit geraten sein und seinen Kontrahenten mehrmals mit der Faust geschlagen haben. Als der Mann flüchten wollte, soll ihn der Angeklagte verfolgt und mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Der nach Polizeiangaben 31-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

In dem seit sechs Monaten laufenden Prozess geht es noch um vier weitere Taten: Im September 2021, als der Beschuldigte wegen einer anderen Sache in Untersuchungshaft saß, soll er einer Beamtin gedroht haben, sie „abzustechen“. Wieder auf freiem Fuß, soll er laut Anklage am 24. Oktober sowie am 28. November 2021 und 4. März 2022 mehrere Menschen an U-Bahnhöfen attackiert haben. Nach der Tat am Hauptbahnhof konnten ihn Bundespolizisten nach kurzer Fahndung am 13. März vergangenen Jahres festnehmen.

