Vorsicht Autofahrer: Kröten wandern in Massen

In Hamburg hat die große Krötenwanderung begonnen. „Besonders viele Arten machen sich in milden Nächten mit leichtem Regen auf den Weg und legen über mehrere Tage verteilt Strecken von bis zu zwei Kilometern zurück“, sagte Bela Catherin Bruhn, Referentin für Moorschutz beim Nabu Hamburg, am Montag laut Mitteilung. Der Naturschutzbund bittet deshalb vor allem Rad- und Autofahrerinnen und -fahrer darum, auf die wandernden Tiere Rücksicht zu nehmen. In Hamburg sollten an etwa 30 Straßen mit großer Wanderaktivität Zäune aufgebaut und Eimer eingegraben werden. Während der Laichwanderung werden diese Eimer täglich geleert und die geretteten Tiere gezählt sowie über die Straße gesetzt.