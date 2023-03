Zwei der fünf Hamburger Galeria-Warenhäuser schließen

Zwei der fünf noch in Hamburg verbliebenen Warenhäuser des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof sollen schließen. Laut dem am Montag verkündeten Sanierungsplan des im Zuge von Corona-Krise, Ukraine-Krieg und hoher Inflation in Schieflage geratenen Konzerns sollen nur die Kaufhäuser in der Mönckebergstraße, im Alstertal-Einkaufzentrum und in der Osterstraße fortgeführt werden. Für die Häuser in Harburg und Wandsbek bedeutet das zum 30. Juni dieses Jahres das Aus. Insgesamt sollen 52 der bundesweit noch 129 Warenhäuser schließen. Betroffen seien 4000 Beschäftigte in den Filialen und 300 in der Essener Konzernzentrale, hieß es.