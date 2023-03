Kunsthalle zu Kiel wird für knapp 50 Millionen Euro saniert

Das historische Gebäude der Kunsthalle zu Kiel wird für rund 49,5 Millionen Euro saniert. Mit der Sanierung des Hauses gehe die Schließung der Kunsthalle und der Antikensammlung ab dem 25. September 2023 einher, teilten Kunsthalle, Universität und Land am Montag in Kiel mit. Die Kunsthalle zu Kiel ist eine Einrichtung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Die CAU und ihr Gebäudemanagement übernehmen mit dieser Sanierung erstmals die Rolle der Bauherrin. Der Wiedereinzug in das Haus ist für das Jahr 2028 geplant. Die Arbeiten seien nötig geworden, da sich seit Erweiterung der Kunsthalle in den 1980er Jahren die Standards im Museumsbau und -betrieb grundlegend verändert hätten.