Polizei als Postbote - Beamte stellen verirrte Postkarte zu

Als Postboten sind Polizisten in Kiel-Elmschenhagen für eine 81-Jährige aktiv geworden. Die Frau habe sich am Sonntagvormittag an die Einsatzleitstelle gewandt, weil ihr fälschlicherweise die Postkarte eines Kindes zugestellt worden sei, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Verfasser handelte es sich demnach um einen Jungen, der seinen Eltern Grüße von einer Klassenfahrt gesendet hatte.