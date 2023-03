Gemeindehaus mit Hakenkreuzen beschmiert

Mit Hakenkreuzen haben unbekannte Täter ein Gemeindehaus in Lübeck beschmiert. Außerdem wurden vier Türschlösser und zwei Briefkästen mit Klebstoff zugeklebt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Mitarbeiter der Gemeinde hatte die Sachbeschädigungen am Sonntag entdeckt. Die Hakenkreuze waren nach Polizeiangaben mit Kreide an die Wände des Gemeindehauses gemalt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.