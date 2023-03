Land entwickelt Strategie zum Umgang mit KI in der Schule

Das Land Schleswig-Holstein will eine Strategie zum Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) im Bildungsbereich entwickeln. Die KI-Strategie Schule soll sich insbesondere mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die schulische Bildung befassen, teilte das Bildungsministerium am Montag in Kiel mit. „Alle reden gerade über ChatGPT, aber der Einsatz von KI in der Schule geht weit über diesen Bereich der textgenerierenden Chatbots hinaus“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Es gebe noch viele andere ebenfalls schon sehr ausgereifte Systeme und Schule müsse sich darauf einstellen.