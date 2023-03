Amoktat in Hamburg: Linke fordert Aufklärung vom Senat

Nach der Amoktat im Hamburger Norden mit acht Toten fordert die Linke Aufklärung vom Senat. Der Senat müsse den Innenausschuss über offene Fragen in Bezug auf den Amoklauf vollständig aufklären, sagte Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung.