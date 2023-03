Fliegerbombe wird am Sonntagmorgen entschärft

Eine 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe soll am Sonntag um 11.00 Uhr in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) entschärft werden. 13 Wohnhäuser müssen dafür evakuiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ab 9.00 Uhr beginnt demnach die Räumung und ab 10.15 Uhr werden die Straßen gesperrt, auch Abschnitte der B5 und der A23. Die Fliegerbombe wurde am Freitag bei einem Bodengutachten in einem Feld gefunden.