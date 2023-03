Towers-Coach: „15 sehr gute Minuten reichen nicht“

Die Duelle der Basketball-Teams Veolia Towers Hamburg und MHP Riesen Ludwigsburg enden immer gleich. Zum achten Mal standen sich beide Clubs am Samstagabend in der Bundesliga gegenüber, zum achten Mal gingen die Hanseaten als Verlierer vom Feld. Die Towers mussten sich den Gästen dieses Mal nur mit 77:83 (34:44) geschlagen geben, nachdem sie zwischenzeitlich schon mit 25 Punkten zurückgelegen hatte. Für Chefcoach Benka Barloschky ein schwacher Trost: „Ich bin kein guter Verlierer, und ich bin auch nicht zufrieden damit, dass es am Ende noch einmal knapp geworden ist“, sagte er.