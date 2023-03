Amoktat: Keine neuen Informationen zu den Verletzten

Wie geht es den Verletzten nach der Amoktat in Hamburg? Am Samstagmittag lagen dazu noch keine neuen Informationen vor. Das teilte das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage mit. Trauermärsche oder Gedenkveranstaltungen seien für dieses Wochenende ebenfalls bislang nicht bekannt.

Hamburg. Wie geht es den Verletzten nach der Amoktat in Hamburg? Am Samstagmittag lagen dazu noch keine neuen Informationen vor. Das teilte das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage mit. Trauermärsche oder Gedenkveranstaltungen seien für dieses Wochenende ebenfalls bislang nicht bekannt.

Bei der Amoktat am Donnerstagabend erschoss der 35-jährige Philipp F. sieben Menschen und sich selbst. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind. Acht Menschen wurden am Donnerstag verletzt, vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

