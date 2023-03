Fledermäuse nach Winterschlaf aktiv und schutzbedürftig

Eine Fledermaus der Art «Großer Abendsegler» liegt in einer Handfläche.

Für die Fledermäuse in Schleswig-Holstein endet bald der Winterschlaf. Die kleinen Säugetiere verlassen dann ihre Winterquartiere zum Beispiel in Baumhöhlen und Gebäuden. An vielen Stellen helfen Menschen bei der Beschaffung von Quartieren, etwa mit speziellen Kästen im Wald und indem alte Munitionsbunker der Bundeswehr zu Fledermausherbergen umfunktioniert werden.