Erneute Razzia wegen Verdacht auf illegales Glücksspiel

Wegen des Verdachts auf verbotenes Glücksspiel hat die Polizei am Freitag in Neumünster erneut sechs Objekte durchsucht. Betroffen seien Teestuben, Shisha-Bars und drei Privatwohnungen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Im Einsatz seien etwa 85 Beamte gewesen. Zuvor hatte der „Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag“ auf seiner Internetseite (shz.de) über den Fall berichtet.