„Grauenvoll“: Faeser besucht Gemeinde-Gebäude nach Amoktat

Nach der Amoktat in einem Gebäude der Zeugen Jehovas hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Tatort besucht und die besonderen Verdienste der Einsatzkräfte hervorgehoben. Am Freitagnachmittag traf sie im Norden der Hansestadt an dem Gebäude ein, in dem am Vorabend der 35 Jahre alte Täter Philipp F. sieben Menschen und sich selbst erschossen hat. „Es ist kaum in Worte zu fassen, was hier Furchtbares passiert ist“, sagte Faeser und bezeichnete die Tat als „grauenvoll“.